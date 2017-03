Barcelona moeizaam voorbij Valencia, hoofdrol voor Mangala

FC Barcelona heeft zondag op de 28ste speeldag van de Primera Division Valencia verslagen met 4-2. Eliaquim Mangala; ex-speler van Standard, eiste een hoofdrol op in de eerste helft.

In de 29ste minuut zette Mangala de bezoekers op voorsprong met een rake kopbal, maar op slag van rust veroorzaakte de Franse verdediger, nadat Suarez (35.) de stand op 1-1 had gebracht, een strafschop. Rood voor Mangala en een koud kunstje voor Messi (2-1, 45.). Toch kwam Valencia nog voor de rust op gelijke hoogte via een treffer van El Haddadi (45.+1).

In de tweede helft rekende Barça af met de tien bezoekers. Opnieuw Messi (52.) en Gomes (89.) zorgden voor de 4-2 eindstand. Bij Valencia viel Zakaria Bakkali in het slot in. In de stand blijft Barcelona (63 punten) tweede, op 2 punten van leider Real Madrid. De Koninklijke telt bovendien nog een match minder. Valencia staat op de 14de plaats met 30 punten.