Zulte Waregem klopt Oostende in de strijd om de Croky Cup

Zulte Waregem heeft zaterdag de finale van de Croky Cup gewonnen. Essevee klopte KV Oostende na het nemen van strafschoppen. Na 120 minuten spelen stond het 3-3 in het Koning Boudewijnstadion. Zulte Waregem haalde het in de strafschoppenreeks met 2-4.

Beide teams begonnen met veel inzet aan de partij in een sfeervol Koning Boudewijnstadion, maar doelgevaar leverde dat in het openingskwartier niet op. In de 19e minuut gleed Essevee-verdediger Baudry ongelukkig weg, waardoor Dimata met het leer aan de haal kon gaan. Het goudhaantje van KVO deed het uitstekend en trapte de 1-0 overhoeks via de paal tegen de touwen.



Lang kon het Weireldploegsje van Marc Coucke echter niet van die voorsprong genieten. Zes minuten na de openingstreffer kreeg Zulte Waregem een vrije trap na een fout op Lepoint. Doelman Dutoit tikte de poging van Hamalainen tegen de paal, de pas van een knieblessure herstelde Timothy Derijck was goed gevolgd en tikte de 1-1 van dichtbij in een leeg doel.



Amper een minuut later stond het ei zo na 2-1 voor KVO, maar een knap afstandsschot van Musona likte de lat. Hamalainen zette daarna Dutoit aan het werk met een verraderlijke vrije trap en Leye kopte naast, aan de overzijde was Bossut attent op een poging van Musona. Na een erg genietbare eerste helft trokken beide finalisten met een 1-1 tussenstand naar de kleedkamers.



Negen minuten na rust klom KV Oostende een tweede keer op voorsprong en opnieuw was Dimata de doelpuntenmaker. Marusic zette zich knap door op de linkerflank, Dimata tikte de 2-1 met de hak voorbij Bossut. Essevee-coach Francky Dury gooide met Gueye en Coopman vers bloed in de strijd en die wissels rendeerden meteen. In minuut 64 was het immers Coopman die de 2-2 in doel verlengde, hij profiteerde van slecht verdedigend werk van Marusic.



Halverwege de tweede helft had Kaya na een knappe aanval de 2-3 aan de voet, hij trapte echter onbesuisd over. KVO reageerde meteen, Bossut stond in één fase drie keer pal en Canesin tikte over. Nadien kregen de 'Boeren' en de 'Vissers' nog enkele mogelijkheden, de finale draaide echter op verlengingen uit.



Daarin was de tank van beide teams duidelijk leeg, kansen waren bijzonder schaars. In de zesde minuut van de tweede verlenging mocht het Essevee-vak plots juichen, Gueye kopte de 2-3 staalhard tegen de netten na een vrijschop van Hamalainen. Oostende toonde echter veerkracht en vijf minuten later mocht de bal op de stip na handspel van Dalsgaard. Musona faalde niet en trapte de 3-3 in doel.



Uiteindelijk moesten strafschoppen over winst of verlies beslissen en daarin eiste Bossut een hoofdrol op. Hij stopte de pogingen van Canesin en Musona, Essevee zelf faalde niet en het was Hamalainen die de beslissende strafschop binnenknalde.



Zulte Waregem, de opvolger van Standard op de erelijst van de Beker van België, krijgt dankzij de bekertriomf een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Hun seizoen is zelfs voor aanvang van Jupiler Pro League Play-Off 1 al meer dan geslaagd.