Kwiatkowski: 'Ongeloofelijk, ik win hier voor Sagan'

Na de Amstel Gold Race, de E3 Harelbeke en het WK in Ponferrada heeft Michal Kwiatkowski een vierde vette vis beet met Milaan-Sanremo. "Ongelooflijk", zei de renner van Sky na afloop. "Ik win hier voor Sagan, een grote klassieker."

De zege in Strade Bianche had hij al op zak en nu mocht Kwiatkowski een tweede keer juichen in Italië in korte tijd. "In de vorige edities was het geluk nooit echt aan mijn zijde", deed hij zijn verhaal. "In 2013 en 2014 kon ik zelfs niet finishen door een valpartij, maar hier ben ik, nu win ik wel. Het is een ongelooflijk gevoel om Milaan-Sanremo te winnen."



"En ik win nog wel tegen Sagan, een renner van een andere planeet met superkrachten", grapte hij. "Dit doet zo veel deugd. Na de Cipressa was ik nog voor 95 procent zeker dat de wedstrijd op een massasprint zou eindigen omdat we nog zeker met 90 renners vooraan reden. Gelukkig was er die aanval van Sagan op de Poggio, een enorme versnelling, en ik had het eigenlijk niet echt verwacht. Ik moest echt aanklampen, maar ik beet op de tanden. Ik was blij dat ik kon volgen, maar ik geloofde er wel in."



"Op de top hadden we een mooie kloof en we werkten goed samen nadien", vervolgde Kwiatkowski. "Nadien legde ik de focus op mijn eigen sprint en dat pakte goed uit. Ik gokte een beetje en legde de druk bij hem. Hij is wereldkampioen, hij draagt die trui. Ik kon ook spelen, want ik had met Viviani nog een troef achter de hand, net zoals Alaphilippe die Gaviria nog had voor de sprint. Hij moest dus wel het meeste werk opknappen. Ik geloofde er in, ik wist dat hij te verslaan was, dat deed ik ook vorig jaar in de E3 Harelbeke en kijk, het draait nu ook goed uit."



Kwiatkowski won al de E3 Harelbeke, kan goed uit de voeten in de Vlaamse klassiekers, maar zal er dit jaar in Vlaanderen niet bij zijn. "Mijn programma is wat het is, ik kan niet alle wedstrijden rijden en ik richt me op de Waalse klassiekers. Of ik ooit alle Monumenten kan winnen? Ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Ik koers graag, ik rijd deze wedstrijden graag en wil me amuseren, niet te veel specialiseren en me overal tonen waar ik kan."