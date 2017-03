Real Madrid wint op bezoek bij Bilbao

Real Madrid heeft zaterdag op de 28e speeldag van de Primera Division de netelige verplaatsing naar Bilbao met succes gerond. De Koninklijke won met 1-2 en verstevigt zijn leidersplaats in de Primera Division.

Benzema bracht de Madrilenen na 25 minuten op voorsprong, maar de onvermijdelijke Aduriz (65.) hing de bordjes na rust opnieuw op gelijke hoogte. Aduriz scoorde eerder dit seizoen vijf goals in de met 5-3 gewonnen groepswedstrijd van de Europa League tegen Racing Genk.



Nauwelijks drie minuten na de Baskische gelijkmaker stond Real toch weer op voorsprong. Bilbao kreeg een hoekschop niet weggewerkt en Casemiro frommelde aan de tweede paal de 1-2 tegen de netten.



In de stand telt Real Madrid na 27 speeldagen 65 punten. Dat zijn er vijf meer dan eerste achtervolger Barcelona, dat evenveel wedstrijden als de Madrilenen telt, maar zondag nog in actie komt. Athletic Bilbao kampeert op de zevende stek, net buiten de Europese plaatsen.