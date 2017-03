Nieuwe nederlaag voor Arsenal

West Bromwich Albion heeft zaterdag op de 29e speeldag van de Premier League Arsenal en zijn geplaagde manager Arsène Wenger een nieuwe nederlaag toegediend (3-1). Het is voor de Gunners al de vierde nederlaag in de laatste vijf competitiewedstrijden.

Tussendoor liet Bayern München in de achtste finales van de Champions League ook al geen spaander heel van de Londense club. Nacer Chadli werd bij de thuisploeg in de slotminuut naar de kant gehaald. De Rode Duivel was bij het eerste doelpunt van de Baggies meteen belangrijk. Zijn hoekschop werd na twaalf minuten door Dawson tegen de touwen geknikt. Arsenal kon in eerste instantie nog reageren met een treffer van Sanchez (15.), maar zakte na de rust in elkaar.



Invaller Robson-Kanu (55.) - vorige zomer op het EK ook de boeman van de Rode Duivels in de kwartfinales - stond nauwelijks een minuut op het veld toen hij de thuisploeg opnieuw op voorsprong zette. En de wedstrijd eindigde zoals hij begon, met een kopbaldoelpunt van Dawson (75.), 3-1. Bovenop de nederlaag moest Arsenal-doelman Petr Cech nog voor rust naar de kant met een blessure.



In de stand blijft Arsenal vijfde, op vijf punten van nummer vier Liverpool dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. West Bromwich blijft knap achtste.