Monaco kegelt Manchester City uit Champions League

Dan toch een Franse ploeg in de kwartfinales van de Champions League! Nu ja, een Monegaskische. De leider uit de Franse Ligue 1 schakelde het Manchester City van Kevin De Bruyne uit. Yannick Carrasco stoot met Atletico Madrid wel door.

Wat PSG vorige week niet lukte, is Monaco wel gelukt. Zo groot als de 6-1 stunt van Barcelona tegen de Parijzenaars vorige week was het niet, maar de 3-1 waarmee Monaco woensdagavond Manchester City versloeg, mag toch wel een halve stunt genoemd worden. De ploeg uit het prinsdom maakte zo de 5-3 nederlaag uit de heenmatch goed, de op verplaatsing gescoorde goals gaven de doorslag.

Een wervelend Monaco drukte Manchester City vanaf het eerste fluitsignaal tegen het eigen doel. City-doelman Caballero redde eerst nog een uithaal van Mbappé, maar moest zich nadien gewonnen geven toen de Monaco-youngster (8.) een voorzet van Bernardo Silva binnentikte. De Citizens kwamen er niet aan te pas en ondergingen de wet van de sterkste.

Mbappé deed op het kwartier de netten een tweede keer trillen, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Uitstel maar geen afstel zo bleek, want Fabinho (30.) zette even later de 2-0 op het bord op aangeven van Mendy. Dat Monaco niet kon rekenen op sterkhouder Radamel Falcao, out met een heupblessure, was de hele eerste helft niet te merken.

Na de rust keerde het spelbeeld. City kwam beter in de match, maar Agüero miste twee grote kansen. Twintig minuten voor tijd scoorde Sané (71.), die het snelst reageerde toen thuisdoelman Subasic een trap van Sterling niet kon klemmen, dan toch de 2-1. De Engelsen waren met die stand virtueel geplaatst, maar een handvol minuten later draaide Bakayoko (77.) met de 3-1, een kopbal op een vrije trap, de rollen weer om.

Manchester City ging met de moed der wanhoop op zoek naar een tweede doelpunt, maar de thuisdefensie stond pal. Kevin De Bruyne speelde de hele match bij City, terwijl er voor Vincent Kompany geen plaats was op het wedstrijdblad.

GEEN GOALS IN MADRID

Ook Atletico Madrid heeft zijn ticket voor de kwartfinales veiliggesteld. De Spanjaarden kregen in een spektakelarme match tegen Bayer Leverkusen de beste kansen, maar bleven steken op 0-0. Dankzij de 2-4 zege uit de heenmatch plaatst Atletico, waar Yannick Carrasco na 72 minuten naar de kant gehaald werd, zich voor de volgende ronde.

Atletico is na titelhouder Real Madrid en Barcelona de derde Spaanse club bij de laatste acht. Duitsland heeft met Bayern München en Borussia Dortmund nog twee vertegenwoordigers. Het Engelse Leicester City en het Italiaanse Juventus zitten vrijdag in het Zwitserse Nyon eveneens in de trommel bij de loting voor de kwartfinales.