Beerschot-Wilrijk opent rouwregister voor Steenackers

KFCO Beerschot-Wilrijk reageert in een boodschap op de website erg aangeslagen op het nieuws dat algemeen directeur Marc Steenackers zondagochtend om het leven is gekomen bij een auto-ongeval. De club organiseert zondagnamiddag ook een rouwmoment in het Olympisch Stadion.

"De hele Beerschot-Wilrijk-familie is aangeslagen. Totaal van de kaart. Woorden schieten te kort om dit verschrikkelijke nieuws te vatten, laat staan te kaderen. In de eerste plaats gaan onze blijken van ongeloof, deelneming en sterkte uit naar zijn vriendin Jess, de familie Steenackers en zijn grote vriendenkring", klinkt het.



Steenackers, een Beerschot-supporter in hart en nieren, was in november officieel aangesteld als algemeen directeur en had zich ook opgewerkt als de nieuwe grote man bij Beerschot-Wilrijk.



KFCOBW, de leider in de eerste amateurklasse, voorziet zondag vanaf 16u30 in de Lounge van de Vrienden van het Olympisch Stadion een rouwmoment. "Supporters worden vriendelijk uitgenodigd om het rouwregister te komen tekenen en samen hun met collega-supporters hun verdriet een uitlaatklep te geven".