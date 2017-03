Extra veiligheidsmaatregelen voor Roeselare-Antwerp

In Roeselare zijn zaterdag enkele bijkomende veiligheidsmaatregelen van kracht naar aanleiding van de terugwedstrijd in de finale van de Proximus League tussen Roeselare en Antwerp. Zo zal de voetbalwet in de hele stad Roeselare toegepast worden.

Tijdens voetbalwedstrijden wordt rond het stadion een perimeter ingesteld waarbinnen de voetbalwet van kracht is. Voor de beladen promotiewedstrijd van zaterdagavond is de perimeter uitgebreid naar de hele stad. Amokmakers kunnen bestuurlijk aangehouden worden en riskeren een boete of een stadionverbod. Mensen met een stadionverbod mogen de stad in principe zelfs niet binnen.



Een uur na de wedstrijd moeten de 750 meegereisde Antwerp-supporters ook weg zijn uit Roeselare. In de buurt van het stadion Schiervelde zijn ook tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Zo wordt de Diksmuidsestraat afgesloten van aan de Infanteriestraat tot aan de inrit van de parking Expo Roeselare. Vorig seizoen miste Antwerp op een haar na de titel.



Na die wedstrijd tegen Eupen ontstonden in en om het Bosuilstadion hevige rellen. Antwerp verdedigt zaterdag een 3-1 voorsprong uit de heenwedstrijd en kan na dertien jaar terugkeren naar de hoogste voetbalklasse. SV Roeselare speelde van 2005 tot 2010 in de Jupiler Pro League.