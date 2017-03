Penaltygoal in 97ste minuut bezorgt Juve 45 op 45

Op de 28ste speeldag in de Serie A heeft Juventus de klassieker tegen Milan met 2-1 gewonnen. De club uit Turijn heeft thuis nog altijd het maximum van 45 op 45.

Juventus was heer en meester en won verdiend, maar pakte die zege uiteindelijk op een erg zure manier voor de Rossoneri. Een late strafschop diep in de toegevoegde tijd bezorgde De Oude Dame in de 97ste minuut een 2-1 zege.



Na een halfuur in de eerste periode had Benatia voor de 1-0 gezorgd op assist van Alves, maar ex-Bruggeling Carlos Bacca stelde op slag van rust gelijk. In de tweede helft moest Milan achteruit, maar na een tijdje ging de druk van Juve toch liggen. Doelman Donnarumma vertolkte een hoofdrol bij de bezoekers met enkele puike reddingen. Pas in de toegevoegde tijd kreeg Milan het weer moeilijk en een twijfelachtige handsbal in de zestien werd bestraft met een elfmeter. Dybala scoorde de winning-goal.



Juve telt 70 punten na 28 speeldagen. Roma volgt met 59 uit 27. Milan is zevende met 50 uit 28. De laatste ploeg die Juventus in een competitiematch thuis punten ontfutselde was Frosinone (inmiddels in Serie B) op 23 september 2015 (1-1).