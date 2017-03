Belgische ploegen hofleverancier voor Elftal van de Week

Er staan maar liefst vier spelers uit de Jupiler Pro League in het Elftal van de Week van de heenwedstrijden van de achtste finales van de Europa League. Dat heeft de Europese Voetbalbond vrijdag bekendgemaakt.

Racing Genk maakte indruk door in een Belgisch onderonsje met zware 2-5 cijfers te gaan winnen bij AA Gent en is met drie spelers zelfs hofleverancier. Zo hebben aanvaller Ally Mbwana Samatta (donderdag goed voor twee doelpunten in de Ghelamco Arena) en middenvelders Ruslan Malinovskiy (één doelpunt) en Alejandro Pozuelo hun plaats in de beste elf.



Met Anderlecht kwam er donderdag nog een derde Belgische club in actie in de achtste finales, de Brusselaars gingen in Nicosia met 0-1 winnen bij APOEL. Verdediger Uros Spajic speelde een heel secure wedstrijd en staat daardoor ook in het Elftal van de Week van de UEFA.