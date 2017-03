Anderlecht doet uitstekende zaak op Cyprus

RSC Anderlecht is in zijn heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League voetbal met 0-1 gaan winnen op bezoek bij het Cypriotische APOEL Nicosia. De Roemeen Nicolae Stanciu lukte in de 29ste minuut de enige treffer uit de partij en bezorgde de Brusselaars een uitstekende uitgangspositie.

Paars-wit begon met Dennis Appiah op de rechter- en Andy Najar verrassend op de linkerflank, daarnaast kregen ook doelman Ruben en recordaankoop Stanciu een basisstek. Bij de Cypriotische kampioen mocht oude bekende Igor De Camargo starten.



In een felbevochten eerste helft waren kansen schaars. De Camargo zag een schot in extremis afgeblokt worden, aan de overzijde kon Teodorczyk te weinig kracht zetten op zijn poging. In de 29ste minuut schakelden de Brusselaars razendsnel over na Cypriotisch balverlies. Via Hanni en Dendoncker kwam de bal op rechts bij Chipciu, de Roemeen behield het overzicht en bediende zijn landgenoot Stanciu. Die twijfelde niet en prikte de 0-1 haarfijn in doel.



Na de pauze zette APOEL wat meer druk, maar Ruben echt op de proef stellen lukte niet meteen. De Brusselaars controleerden en na een counter knalde Stanciu over. Geleidelijkaan werd de thuisploeg wel sterker en in minuut 69 liet Barral van dichtbij de gelijkmaker liggen, hij trapte naast. Diezelfde Barral knalde twaalf minuten voor tijd naar de korte hoek, Ruben was attent.



De Spaanse goalie zag drie minuten voor affluiten nog een verre vrije trap van Vander op de lat vallen, luttele seconden later trapte de ingevallen Acheampong aan de overzijde zwak op Waterman. De eveneens ingevallen Bruno kopte nog naast, het bleef 0-1.