Barcelona maakt het onmogelijke waar!

Barcelona en Borussia Dortmund hebben zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Barcelona verloor de heenmatch tegen PSG met 4-0, maar won de terugmatch met 6-1! Het mirakel voltrok zich diep in blessuretijd.

Barça startte messcherp en dat resulteerde meteen in de 1-0. Al in de derde minuut kopte Luis Suarez de openingstreffer over de Parijse doellijn. Rode Duivel Thomas Meunier trapte het leer nog uit doel, maar de bal was weldegelijk over de lijn gegaan.

Na de vroege openingstreffer gingen de Catalanen door op hun elan en Neymar en Iniesta waren dicht bij de 2-0 en die kwam er toch in de 40ste minuut. Na een subtiel hakje van Iniesta trapte Kurzawa de 2-0 in eigen doel.

Vier minuten na de pauze ging de bal op de stip nadat Meunier Neymar (onvrijwillig) had gehinderd in de zestien. De Duitse scheidsrechter Aytekin gaf Barcelona pas een strafschop na tussenkomst van zijn assistent. Messi faalde niet en zorgde in de 50ste minuut voor de 3-0.

Meteen daarna reageerde PSG eindelijk en Cavani trapte een voorzet van Meunier tegen de paal. In minuut 62 was de 3-1 dan toch een feit via diezelfde Cavani. De Uruguayaan maakte het wel heel stil in Camp Nou door van net binnen de grote rechthoek keihard binnen te knallen.

De Parijse tegentreffer sneed de thuisploeg de benen af en Barcelona leek een vogel voor de kat. Twee minuten voor affluiten krulde Neymar een vrije trap echter heerlijk in doel (4-1). In de eerste minuut van de toegevoegde tijd zorgde diezelfde Neymar van op de stip voor de 5-1 na een bijzonder licht gefloten duwfout op Suarez en in de ultieme slotseconden tikte de ingevallen Sergi Roberto de historische 6-1 in doel.

Na een nooit geziene wedstrijd plaatste Barcelona zich voor de laatste acht, PSG en Meunier blijven met lege handen achter.

DORTMUND REKENT AF MET BENFICA

Nog woensdag streden Borussia Dortmund en Benfica om een ticket voor de laatste acht. In die achtste finale nam Dortmund een blitzstart. Aubameyang vond al na vier minuten de weg naar de netten tegen Benfica en veegde zo meteen de 1-0 nederlaag uit de heenmatch uit.

Na rust knepen de geel-zwarten Benfica helemaal dood. Pulisic stiftte de 2-0 in doel (59.), twee minuten later deed Aubameyang met zijn tweede van de avond de boeken toe. De Gabonees zorgde vijf minuten voor affluiten zelfs nog voor de 4-0 en maakte de vernedering van de Portugezen compleet.

Dinsdag al verzekerden Real Madrid en Bayern Munchen zich van een ticket voor de laatste acht van het kampioenenbal, beide clubs wonnen ook hun terugwedstrijd in de achtste finales. Real ging met 1-3 winnen bij het Napoli van Dries Mertens (heen 3-1), Bayern veegde voor de tweede keer op rij de vloer aan met Arsenal (1-5 en 5-1).

De overige achtste finales worden op 14 en 15 maart afgewerkt.