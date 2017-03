Donderdag Belgische topavond in Europa!

Donderdagavond staan de heenwedstrijden van de achtste finales van de Europa League op het programma. Anderlecht trekt naar Cyprus voor een confrontatie met APOEL (19u), terwijl AA Gent Racing Genk (21u05) ontvangt voor een Belgisch duel op het scherp van de snee.

Twee weken geleden slaagde Anderlecht in Sint-Petersburg er slechts op het nippertje in kwalificatie voor de achtste finales af te dwingen. Na een 2-0 overwinning in het Constant Vanden Stockstadion stond paars-wit na 90 minuten voetballen in Rusland met 3-0 in het krijt. De Zweedse spits Thelin zorgde in de toegevoegde tijd echter alsnog voor de 3-1, waardoor Anderlecht in de trommel voor de laatste 16 mocht.

Met het Cypriotische APOEL kwam een - op papier - haalbare kaart uit de bus. Al mag het team van Igor De Camargo en reservedoelman Urko Pardo niet onderschat worden. De Cyprioten sloten in de groepsfase als winnaar poule B af en schakelden in de zestiende finales verrassend Athletic Bilbao uit.

WIE TREEDT IN DE VOETSPOREN VAN KV MECHELEN?

AA Gent en Racing Genk staan voor een uniek duel in Europees verband. Het gebeurde in het verleden immers nog maar één keer dat twee Belgische teams tegen elkaar werden uitgeloot in een Europese competitie. Dat waren KV Mechelen en Anderlecht in het seizoen 1988-1989 in de achtste finales van Europacup II. KV Mechelen trok toen aan het langste eind.

In de zestiende finales stuntte AA Gent zich voorbij de Engelse topclub Tottenham. Na een 1-0 zege in de Ghelamco Arena speelden de troepen van Hein Vanhaezebrouck in het mythische Wembleystadion 2-2 gelijk. Racing Genk klaarde, na een 2-2 gelijkspel in de heenmatch bij het Roemeense Astra Giurgiu, in de de terugwedstrijd in eigen huis de klus met 1-0.

Het duel is voorts ook bijzonder omdat beide teams in de Jupiler Pro League nog verwikkeld zijn in een gevecht om Play-Off 1 te halen. Op dit moment staat AA Gent zevende en Genk achtste. Zondag, op de laatste speeldag van de reguliere competitie, ontvangt AA Gent in eigen huis nummer 5 KV Mechelen. Genk moet in Westerlo proberen zijn waterkansje op Play-Off 1 te benutten.

NOG BELGEN IN ACTIE

In de andere affiches van donderdag trekken Marouane Fellaini en Manchester United naar het Russische Rostov (19u) en ontvangen Théo Bongonda en Celta de Vigo in eigen huis Krasnodar (21u05). Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen staan met AS Roma voor een lastige partij bij Olympique Lyon (21u05), terwijl Thorgan Hazard en Borussia Mönchengladbach een Duitse derby afwerken bij Schalke (21u05).

De heenwedstrijden in de achtste finales worden komende donderdag 9 maart afgewerkt, de terugwedstrijden volgende week donderdag 16 maart.