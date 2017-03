Infantino: 'Videoref is realistische doelstelling voor het WK in Rusland'

Gianni Infantino is optimistisch over het gebruik van de videoscheidsrechter op het WK 2018 in Rusland.

"Dat is, zeker na de evaluatie van het WK voor clubs in december, een realistische doelstelling", zei de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA in Londen, waar vrijdag een algemene vergadering van de internationale spelregelcommissie IFAB plaatsvond.



"Video-assistentie (VAR) is een doel voor het WK, maar eerst moet de IFAB het licht nog op groen zetten", bevestigde Infantino, die afgevaardigd werd als vertegenwoordiger van de FIFA. "Het project toont veelbelovende progressie. Door het gebrek aan oefening van de scheidsrechters, gaat het af en toe nog verkeerd. De scheidsrechters zullen veel sneller beslissingen kunnen nemen als ze beter op het systeem ingespeeld zijn."



De FIFA wil dit jaar alle kandidaat-scheidsrechters voor het WK van volgend jaar aan testsessies onderwerpen. Daarvoor worden onder meer twee seminaries georganiseerd. "Ik heb er veel vertrouwen in", besloot Infantino. Later deze maand neemt de IFAB een definitieve stelling in over video-assistentie voor scheidsrechters op het WK.