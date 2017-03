Torres even buiten westen na botsing

Atletico Madrid-aanvaller Fernando Torres heeft donderdagavond op de 25ste speeldag in de Primera Division in een uitduel bij Deportivo een schedelletsel opgelopen.

"De CT-scan in het ziekenhuis heeft echter geen ernstig letsel aan het licht gebracht", zo maakte Atletico na de wedstrijd bekend. "Fernando is bij bewustzijn en moet wel vannacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. Dat schrijft het medische protocol voor. We willen iedereen bedanken voor de vele berichten", aldus de mededeling van de club.

In het slot van de wedstrijd verloor invaller Torres het bewustzijn na een stevig luchtduel met Alex Bergantinos, waarna hij vol met zijn gezicht tegen de grasmat van het Riazorstadion ging. Enkele spelers zagen de ernst van het ongeluk meteen in en leken te vrezen dat Torres zijn tong had ingeslikt.

Na een minutenlange medische check op het veld werd hij onder luid applaus van het publiek met de draagberrie afgevoerd. Nadien werd er niet meer gescoord door de zichtbaar aangeslagen spelers en eindigde de wedstrijd op 1-1. Yannick Carrasco startte op de bank en mocht na iets minder dan een uur invallen.

Atletico blijf met 46 punten vierde, maar heeft al 11 punten minder dan leider Barcelona. Deportivo heeft 20 punten, 1 meer dan eerste degradatieploeg Granada.