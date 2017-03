De Bruyne en co winnen replay

Manchester City heeft zich woensdag vlot geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. De club van Rode Duivel Kevin De Bruyne won de replay van de achtste finales tegen tweedeklasser Huddersfield met 5-1.

Bijna twee weken geleden slaagde Manchester City er niet in Huddersfield uit te schakelen. Na een onderhoudende wedstrijd bleef het toen 0-0 in Huddersfield. Ook in de replay in eigen huis hadden de Citizens het niet onder de markt tegen het nummer 3 uit de Championship.

Harry Bunn rondde een snelle tegenaanval af door de benen van doelman Claudio Bravo: 0-1 voor Huddersfield. Nog voor het einde van de eerste helft trokken de troepen van Pep Guardiola het laken naar zich toe. Leroy Sané tikte op het halfuur de gelijkmaker binnen, vijf minuten later trapte Sergio Agüero vanaf de penaltystip de 2-1 tegen de netten. Pablo Zabaleta bracht de 3-1 ruststand van dichtbij op het scorebord.

Vlak voor De Bruyne gewisseld werd in de 75ste minuut, scoorde Agüero zijn tweede van de avond. In de slotminuut legde Kelechi Iheanacho de 5-1 eindstand vast. Voor een plaats in de halve finales neemt Manchester City het op 11 maart op tegen Middlesbrough.

SAMENSTELLING KWARTFINALES:

Chelsea (D1) - Manchester United (D1)

Middlesbrough (D1) - Manchester City (D1)

Tottenham (D1) - Millwall (D3)

Arsenal (D1) - Lincoln City (D5)