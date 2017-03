Luis Enrique kondigt vertrek bij Barcelona aan

Luis Enrique stapt na dit seizoen op als coach van de Spaanse landskampioen FC Barcelona. Dat maakte de 46-jarige coach woensdagavond na de 6-1 zege tegen Sporting Gijon bekend.

Dankzij die ruime zege op de 25ste speeldag konden de Catalanen de leidersplaats in de Primera Division overnemen van Real Madrid, dat woensdagavond nog speelt tegen Las Palmas. Als de Koninklijke wint, komt de leiding opnieuw in hun handen.

"Ik kan bevestigen dat ik komend seizoen niet langer coach van Barcelona ben", bekende Luis Enrique, wiens contract er na dit seizoen afloopt. "De reden kan je zoeken bij de manier waarop ik dit beroep uitoefen. Het trainerschap is slopend en ik ben toe aan rust."

Luis Enrique is sinds de zomer van 2014 als hoofdcoach in Nou Camp aan de slag. Hij werd er destijds de opvolger van de ontslagen Argentijn Gerardo 'Tata' Martino en leidde de club naar een indrukwekkende reeks successen. In 2,5 seizoenen pakt hij met de Catalanen onder meer twee landstitels, twee keer de Copa del Rey, één keer de Champions League en één keer het WK voor clubs.

Dit seizoen lijkt de club het echter moeilijk te krijgen om de landstitel te verlengen en ook in de Champions League staan ze op de rand van de uitschakeling, na de 4-0 pandoering van twee weken geleden in de heenwedstrijd van de achtste finales op bezoek bij Paris Saint-Germain.