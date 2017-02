Kalender Proximus League Play-Off 3 bekendgemaakt

De kalender van Proximus League Play-Off 3, de play-downs van eerste klasse B, is dinsdag bekendgemaakt. De eerste match wordt gespeeld op vrijdag 24 maart.

De vier deelnemende ploegen zijn Tubeke, Cercle Brugge, OH Leuven en Lommel. Zij beginnen aan Play-Off 3 met de helft van de punten die ze verzameld hebben gedurende de reguliere competitie. Dat wil zeggen dat Tubeke en Cercle met 17 punten beginnen, OHL met 15 en Lommel met 9.

In Play-Off 3 spelen alle ploegen een keer thuis en uit tegen elkaar. In totaal dus zes speeldagen. De ploeg die na speeldag 6 vierde en laatste staat, zakt naar de eerste amateurklasse. De andere drie teams spelen ook volgend seizoen in de Proximus League, de eerste klasse B. Op voorwaarde dat ze een licentie krijgen voor volgend seizoen uiteraard.

De eerste match van de play-downs wordt OH Leuven-Tubeke op vrijdag 24 maart om 20u30. Op zondag 26 maart om 14u30 ontvangt Cercle Brugge Lommel. De laatste speeldag wordt op vrijdag 28 april om 20u30 gespeeld. De matchen die avond zijn OHL-Lommel en Cercle-Tubeke.