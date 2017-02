Feyenoord klopt PSV en mag luidop dromen van langverwachte titel

In de Eredivisie lijkt Feyenoord nu echt op weg naar de eerste Nederlandse landstitel sinds het seizoen 1998/1999. De Rotterdamse club nam zondag in eigen huis met 2-1 afstand van concurrent PSV.

De titelkoorts stijgt week na week in Rotterdam. Zondag werd alvast een nieuwe piek bereikt. Een laat doelpunt van Van der Heijden hield de drie punten in de Kuip. Toornstra had de thuisploeg al na negen minuten op voorsprong gezet, maar op het uur sloeg PSV terug via Pereiro.



Feyenoord pakt zo 63 op 72 en Rotterdam mag nu echt luidop dromen van een volgepakte Coolsingel. Eerste achtervolger Ajax, dat later zondag nog in actie komt tegen Heracles, volgt nu op acht punten. Op 2 april staat in de Amsterdam ArenA nog een onderling duel op het programma.