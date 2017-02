Mertens met Napoli thuis de boot in tegen Atalanta

Napoli heeft op de 26ste speeldag van de Italiaanse Serie A duur puntenverlies geleden. Dries Mertens en co verloren in eigen huis met 0-2 van Atalanta.

Caldara was, met twee doelpunten (28. en 70.), de grote kwelduivel van Napoli. Zelfs na het rood voor bezoeker KessiƩ, die in minuut 67 tegen zijn tweede gele kaart aanliep, konden de Napolitanen Atalanta-doelman Berisha niet verschalken. Dries Mertens speelde de volledige partij bij de thuisploeg.

In de stand blijft Napoli derde met 54 punten. Atalanta (51 punten) springt over Inter naar stek vier. De Milanezen spelen zondag nog wel de topper tegen AS Roma.