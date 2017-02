Mourinho verheugd over Rooneys beslissing om bij Man Utd te blijven

José Mourinho heeft vrijdagnamiddag op zijn wekelijkse persbabbel aangegeven blij te zijn dat Wayne Rooney Manchester United niet verlaat.

De Engelse aanvaller werd in verband gebracht met een transfer naar de Chinese Super League, maar bevestigde donderdag gewoon in Manchester te blijven.



"Ik had al gezegd dat ik tevreden zou zijn als hij zou blijven. En hij heeft die beslissing genomen, dus ik ben blij.", verklaarde The Special One. Rooney kent een wisselvallig seizoen en stond de laatste drie wedstrijden aan de kant met een kuitblessure. "Hij is terug fit en heeft meegetraind met de groep. Er is geen twijfel dat hij zondag mee zal spelen in de finale van de League Cup", benadrukte Mourinho. De Portugees bracht ook een eerbetoon aan Claudio Ranieri, de ontslagen kampioenencoach van Leicester City.



In die finale neemt Manchester United het zondagavond in Wembley op tegen Southampton. The Red Devils kunnen voor de vijfde keer de League Cup winnen, de laatste keer lukte dat in 2010.