Juventus klaart de klus in Portugal, Leicester mag nog hopen

Juventus heeft een uitstekende zaak gedaan op het veld van Porto. De Italiaanse landskampioen haalde het met 0-2 in Portugal en neemt zo een stevige optie op de kwartfinales in de Champions League.

Porto was al 19 officiƫle wedstrijden ongeslagen in eigen huis, maar zou snel ontdekken dat het niveau woensdag wat hoger zou liggen. Bovendien moesten de Draken meer dan een uur met zijn tienen verder, na twee gele kaarten in evenveel minuten voor Tello. Juventus monopoliseerde de bal, maar speelde steriel voetbal. De Oude Dame kon enkel dreigen met enkele afstandsschoten.



Het zou tot de 72e minuut duren voordat de bezoekers hun numeriek overwicht konden uitbuiten. Invaller Pjaca tekende voor de 0-1. Wanneer Dani Alves, eveneens ingevallen, nauwelijks twee minuten later de 0-2 voorbij Casillas werkte, was de overwinning binnen voor Juventus, dat met anderhalf been in de kwartfinales staat.



Ook Leicester mag nog hopen op een plekje bij de laatste acht. De Engelse landskampioen ging ten onder in Sevilla, maar scoorde een belangrijk uitdoelpunt. Het werd 2-1. Pablo Sarbella en Correa leken Sevilla naar een geruststellende 2-0-overwinning te loodsen, maar Vardy zette met zijn eerste doelpunt sinds december nog een domper op de Andalusische vreugde.