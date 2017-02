Negatief preadvies voor Eurostadion van Grimbergen

Het Grimbergse schepencollege heeft maandag beslist om een negatief preadvies te geven voor het Eurostadion dat Grimbergen wil bouwen.

Grimbergen neemt hierover pas een definitieve beslissing als de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar aan wie het dossier thans wordt doorgestuurd zijn advies heeft uitgebracht. Deze laatste heeft hiervoor 30 dagen de tijd.



In haar motivering wijst Grimbergen onder meer naar de buurtweg door Parking C die in de huidige stand van zaken het afleveren van een bouwvergunning sowieso onmogelijk maakt. Daarnaast worden nog verschillende aspecten uit de ingediende projectaanvraag aangehaald die volgens het het schepencollege onverenigbaar zijn met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening.



Zo is het project niet in overeenstemming met het GRUP voor deze site dat bijvoorbeeld maximaal 50.000 m2 recreatieve ruimte toelaat. Ghelamco tracht dit te omzeilen door aan het stadion in hoofdzaak een socioculturele in plaats van recreatieve functie toe te kennen, maar dit is volgens Grimbergen onterecht. Het hoofdgebouw werd immers duidelijk ontworpen als een voetbalstadion waarvan de hoofdbestemming recreatie moet zijn. Ook de maximale oppervlakte die het GRUP toelaat voor kantoren (20.000 m2) wordt overschreden.



In de lijn van wat eerder het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid liet weten is Grimbergen van oordeel dat er in de aanvraag onvoldoende garanties opgenomen zijn om het projectgebied aan te sluiten op toekomstige tram- en metro-infrastructuur.



Volgens Grimbergen is er in het project ook onvoldoende parkeerruimte voorzien om de parkeervraag bij een grote beurs op de naburige Heizel in combinatie met de dagelijkse activiteiten op de site of bij een groot concert op te vangen. Grimbergen vreest tot slot dat het project negatieve effecten zal hebben op omwonenden (bv. schaduweffecten) en het park onvoldoende ontoegankelijk zal zijn voor zwakke weggebruikers waardoor het zijn positief effect op de buurt mist.



REACTIE GHELAMCO



Ghelamco heeft maandagavond kennis genomen van het vooradvies van Grimbergen uitgebracht door college van burgemeester en schepenen in verband met de bouwvergunning. "Zolang de buurtweg niet is afgeschaft, kunnen adviezen niet anders dan negatief zijn gelet op vaststaande rechtspraak", laat Ghelamco maandagavond weten.



Inzake het GRUP is Ghelamco in de overtuiging dat zijn project conform is, terzake voelt Ghelamco zich naar eigen zeggen gesterkt door de positieve adviezen van de meest gereputeerde advocatenkantoren inzake ruimtelijke ordening. De andere aspecten die de gemeente aanhaalt zijn perfect onderbouwd in het door de Vlaamse overheid goedgekeurde Milieu Effectenrapport. Ook inzake mobiliteit heeft Ghelamco zich laten bijstaan door nationale en internationale experten. "We hebben gegeven deze topexperten in de diverse materies het volste vertrouwen in een goede afloop", aldus Philip Neyt, bestuurder van Ghelamco.