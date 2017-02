Lierse laat Ayub Masika naar China vertrekken

Tweedeklasser Lierse heeft een akkoord bereikt met de Chinese tweedeklasser Beijing Renhe Football Club omtrent de definitieve overgang van zijn Keniaanse aanvaller Ayub Masika, zo maakte Lierse bekend.

Een opmerkelijke transfer, want Lierse staat minder dan een week voor de laatste en dus beslissende speeldag in de tweede klasse. Met slechts nog drie punten te verdienen staat Lierse samen met Antwerp aan de leiding in de tweede periode. Zondag ontvangen ze in eigen huis - en dus zonder Masika - Roeselare, de winnaar van de eerste periodetitel. Antwerp neemt het op de Bosuil op tegen Lommel United. Bovendien is Beijing Renhe de zusterclub van Roeselare, de tegenstander van zondag.



"Lierse beseft dat de timing voor een uitgaande transfer niet ideaal is, maar het aanbod van de Chinese club betekende een serieuze meerwaarde en is ook belangrijk voor de financiƫle stabiliteit van de club", klinkt het in de mededeling. "Daarnaast is het ook voor de speler een mooie opportuniteit die de club hem niet wil ontnemen. Lierse wil tenslotte ook nog benadrukken dat deze transfer niks afdoet aan de sportieve ambities van de club, waarbij de focus nog steeds ligt op de wedstrijd van komende zondag en het eventueel behalen van de finalewedstrijden voor de mogelijke promotie naar 1A."



De 24-jarige Masika werd pas vorige zomer definitief overgenomen van Racing Genk en was dit seizoen op het Lisp goed voor zeven doelpunten en drie assists. Daardoor kwam hij ook in het vizier van de Chinese club, die ervan profiteert dat de transfermarkt in China nog tot 28 februari open is. Bij Beijing Renhe wordt Masika ploegmaat van onder meer Nikica Jelavic (ex-Zulte Waregem).