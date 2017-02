Antwerp boekt zege van de hoop

Op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie in 1B heeft Antwerp met 1-2 gewonnen bij Roeselare. De Great Old mag daardoor blijven hopen om de tweede periode te winnen.

Roeselare toonde zich de betere ploeg voor de rust, maar kon niet scoren. De bezoekers deden dat wel en waren erg efficiënt via Haroun. Na de herneming klom Roeselare meteen op gelijke hoogte via Ibou. Toen de thuisploeg met z'n tienen verder moest na een tweede gele kaart voor Schmisser na een trekfout, kon Antwerp doorduwen. Met een geweldige pegel zette Omolo de oudste club van het land weer op voorsprong: 1-2. Doelman Debaty hield Kehli en Jakolis nog van de gelijkmaker. Buyl miste aan de overkant dé kans om de match definitief in de plooi te leggen. Daardoor bleef het spannend tot de slotfase, maar het team van Wim De Decker oogstte drie belangrijke punten.



In de stand hijst Antwerp zich naast Lierse met evenveel zeges en punten, maar de Pallieters hebben een beter doelsaldo: +14 tegenover +9. Antwerp moet volgende week op de laatste speeldag ofwel hopen op puntenverlies van Lierse (thuis tegen Roeselare) of zelf met vijf goals meer verschil winnen (thuis tegen Lommel) dan Lierse tegen Roeselare.



Voor Roeselare is het een vreemde situatie op de laatste speeldag. Zij wonnen de eerste periode al en spelen zeker de finale. Door hun duel tegen Lierse volgende week, hebben ze zelf in handen tegen wie ze die eindstrijd spelen: Lierse of Antwerp.