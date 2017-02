Bayern ontloopt in extremis een nederlaag in Berlijn

In Duitsland heeft Bayern München op het nippertje een nederlaag vermeden. De leider van de Bundesliga speelde 1-1 gelijk op het veld van Hertha BSC.

Lewandowski wiste pas in de toegevoegde speeltijd de openingstreffer van Ibisevic uit. Het was de vijfde puntendeling voor de recordkampioen, die nog acht punten voorsprong heeft op RB Leipzig.



Dortmund pikte opnieuw aan zege. Borussia won met 3-0 tegen Wolfsburg en vat plaats op een gedeelde derde plek met Hoffeheim, dat het met 2-0 haalde van rode lantaarn Darmstadt.



Revelatie Eintracht Frankfurt liet zich verrassen en ging in eigen huis met 0-2 onderuit tegen het voorlaatst geklasseerde Ingolstadt. Ook Werder Bremen deed een goede zaak in de strijd tegen de degradatie door met 0-2 van Mainz te winnen.