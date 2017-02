Juve wint voor de 29ste keer op rij in eigen huis

Op de 25ste speeldag in de Serie A heeft Juventus makkelijk met 4-1 gewonnen tegen US Palermo. Voor de Oude Dame is het de 29ste thuiszege op rij in de Serie A.

Dit seizoen zegevierde Juve in al z'n 13 thuisduels en ook de laatste 16 in de vorige campagne werden allemaal winnend afgesloten. Palermo blijft derde laatste op een degradatieplaats met amper 14 punten. Paulo Dybala velde met twee treffers het lot van z'n ex-club. Marchisio had de regerende landskampioen in de dertiende minuut op voorsprong gezet. Higuain zorgde in de 63ste minuut voor de 3-0. Pas diep in de extra tijd lukte de Sicilianen via Chochev een eerredder. Vijf minuten voor de pauze maakte Dybala er met een heerlijke vrijschop 2-0 van. Hij lukte ook nog de 4-0.



In de stand heeft Juventus tien punten meer dan achtervolger AS Roma, dat wel één wedstrijd minder heeft gespeeld.