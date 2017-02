Chinese sportmarketeer Jiang Lizhang is kandidaat-koper OHL

De kandidaat-koper voor de 1B-club Oud-Heverlee Leuven is de Chinese zakenman Jiang Lizhang. Dat meldt De Tijd vrijdag, de krant beroept zich op bronnen binnen de club.

De Leuvense tweedeklasser maakte begin februari bekend dat er een principe-akkoord is over een verkoop met de Chinese groep Shanghai Naisi Investment Management Center. De Tijd weet dat die in realiteit een schermvennootschap voor de Chinese zakenman Jiang Lizhang is, bevestigen bronnen bij OHL. Lizhang laat zich in de onderhandelingen begeleiden door het advocatenkantoor De Wolf Axten, dat een kantoor in Shanghai heeft.



OHL zou de derde investering zijn van Lizhang in de sportwereld. Hij kocht vorig jaar een aandeel van 5 procent in de Minnesota Timberwolves uit de Amerikaanse basketprofliga NBA. De waarde van die franchise is in de Amerikaanse pers geschat op 1 miljard dollar, waardoor er in de VS wordt vanuit gegaan dat Lizhang minstens 50 miljoen op tafel legde voor de deal. Hij is de allereerste Chinese co-eigenaar uit de geschiedenis van de NBA.



Vorige week nog lanceerde een groep van een 30-tal personen onder het motto 'OHL op DREEF' een campagne om een lokaal alternatief te vinden voor de mogelijke verkoop van OHL. De groep verzet zich tegen de komst van een buitenlandse investeerder die wellicht 'van OHL een zoveelste doorgeefluik van buitenlandse voetballers wil maken' en wil een lokaal draagvlak creƫren bij zowel supporters, de stad Leuven, de gemeente Oud-Heverlee, potentiƫle investeerders, lokale ondernemers, jeugdspelers... 'voor een toekomst zonder buitenlandse inmenging en met een sterke lokale verankering'.