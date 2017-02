Gent pakt uit met stevige stunt tegen Tottenham

AA Gent heeft donderdag met 1-0 gewonnen van Tottenham Hotspur in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. Jérémy Perbet trof raak in de 59e minuut.

In een uitverkochte Ghelamco Arena begon AA Gent zonder complexen tegen het nummer drie uit de Premier League. Na ruim tien minuten liet Dele Alli de eerste doelpoging noteren, zijn afstandsschot ging een meter naast de kooi van Lovre Kalinic. In een gesloten eerste helft toonden de Buffalo's de evenknie te zijn van Tottenham, maar uitgespeelde kansen ontbraken. 0-0 was dan ook een logische ruststand.



Meteen na de pauze was het groot alarm in de verdediging van AA Gent, de poging van Harry Kane belandde op de paal. De Engelse aanvalsgolven volgden elkaar op, maar de Gentse dijken hielden stand. Meer nog, Nana Asare bracht het leer op links tot bij Danijel Milicevic. Die bood Jérémy Perbet de 1-0 op een schoteltje aan, de prijsschutter faalde niet. De thuisploeg bleef ervoor gaan, een schot van Milicevic ging via Hugo Lloris tegen het doelhout. Het slotoffensief van de Engelsen leverde geen doelpunt meer op, waardoor Vanhaezebrouck zijn 53ste verjaardag mocht vieren met een knappe overwinning.



Toby Alderweireld stond bij Tottenham de hele wedstrijd op het veld, Mousa Dembélé werd na 68 minuten naar de kant gehaald. Jan Vertonghen is out sinds medio januari door een enkelblessure.



De terugmatch gaat volgende week donderdag door in het mythische Wembley. Voor AA Gent wordt dat de 100ste Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis.