Ook scheidsrechters kunnen een transfer versieren...

De Engelse scheidsrechter Mark Clattenburg, die wordt beschouwd als een van de besten in het vak, gaat aan de slag in Saoedi-Arabië. Hij gaat er werken voor de Saoedische federatie, zo is donderdag bekendgemaakt.

De 41-jarige Clattenburg is een van de absolute toppers onder de spelleiders. In 2016 floot hij zowel de finale van de Champions League tussen Real en Atletico Madrid als de eindstrijd op het EK tussen gastland Frankrijk en Portugal. Dat tornooi leidde Clattenburg ook België-Italië (0-2).



Eind vorig jaar liet de Engelsman al verstaan dat hij een aanbod uit China overwoog. Nu verlaat hij dus de Premier League, om in Saoedi-Arabië aan de slag te gaan. Wat zijn precieze takenpakket zal inhouden, is nog onduidelijk.