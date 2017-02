AS Monaco doet bod op Cercle Brugge

AS Monaco heeft een bod (met opschortende voorwaarden) gedaan om de meerderheid van de aandelen van Cercle Brugge over te nemen.

"AS Monaco FC wil bevestigen dat het een bod heeft gedaan om de meerderheid van de aandelen van Cercle over te nemen", klinkt het op de website van de leider uit de Franse Ligue 1. "De Raad van Bestuur van Cercle gaat het voorstel nu bestuderen er erover praten en zal voor het eind van deze maand een beslissing nemen."

De Vereniging, momenteel zesde en op twee na laatste in de (volledige) stand in afdeling 1B, werkte al langer samen met de Monegaskische topclub. "Dit project kadert in de strategie en de ontwikkeling van Monaco wat jonge talenten betreft", aldus Monaco. "De club kan ook profiteren van de knowhow van de 'Belgische school' en wil zeker de tradities en waarden van Cercle behouden, Cercle is immers een historische club in het Belgisch voetbal."

"Op termijn moet dit project de jongeren van de Academy AS Monaco toelaten om een bijkomende stap te zetten in hun progressie tussen de reserveploeg en de eerste ploeg van Monaco. De eerste doelstelling zal zijn om alles in het werk te stellen om naar de Belgische hoogste afdeling te stijgen", klinkt het.

Cercle Brugge heeft woensdagavond van zijn kant ook bevestigd dat AS Monaco de Vereniging wil overnemen. "Er is een bindend bod van AS Monaco tot het nemen van een meerderheidsparticipatie in de aandeelhoudersstructuur van Cercle. De raad van bestuur van de CVBA legt dit voorstel deze avond op een informele vergadering voor aan de algemene vergadering van CVBA-aandeelhouders en VZW-leden", meldt groen-zwart, dat zich van verder commentaar wenst te onthouden tot het einde van de onderhandelingen.