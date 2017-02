De Bruyne & co profiteren van puntenverlies Chelsea

Manchester Cuty heeft een 0-2 zege bij Bournemouth behaald. Zo profiteren de Citizens van het puntenverlies van concurrent Chelsea. In de Serie A speelden twee toppers gelijk.

Raheem Sterling opende na 29 minuten de score voor de Citizens, invaller Sergio Agüero legde via verdediger Tyrone Mings na 69 minuten de 0-2 eindstand vast. Agüero moest in Bournemouth tegen zijn zin op de bank starten van coach Pep Guardiola, maar moest na een kwartier toch opdraven omdat Gabriel Jesus zich geblesseerd had. Kevin De Bruyne speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers, een nochtans fitte Vincent Kompany werd opnieuw op de bank gelaten. In de stand klimt City met 52 punten naar de tweede plaats, op acht punten van leider Chelsea. Bournemouth is veertiende.



In de Italiaanse Serie A leek Lazio in de topper van de 24e speeldag na een strafschopdoelpunt van Lucas Biglia (ex-Anderlecht) op slag van rusten lange tijd op weg naar een krappe thuiszege, maar in de 85e minuut lukte de Spaanse aanvaller Suso toch nog de gelijkmaker voor de Rossoneri. Bij Lazio verscheen Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) aan de aftrap en bleef Jordan Lukaku negentig minuten op de bank. De Servische international liep in de slotfase nog tegen een gele kaart aan. Bij de bezoekers kreeg aanvaller Carlos Bacca (ex-Club Brugge) geen speelminuten. In de stand schieten Lazio en Milan met het gelijkspel niets op en blijven ze respectievelijk op de zesde en zevende stek hangen.



In de Spaanse Primera Division tenslotte haalde Eibar het op de 22e speeldag met 4-0 van Granada. Bij de bezoekers verschenen de Braziliaanse Belg Andreas Pereira en de IJslandse verdediger Sverrir Ingason (ex-Lokeren) aan de aftrap, Pereira werd na 57 minuten naar de kant gehaald. Mehdi Carcela (ex-Standard) bleef de hele wedstrijd op de bank. Eibar klimt na de derde zege op rij naar de zevende plaats, Granada is pas voorlaatste.