Ajax laat Feyenoord niet los

Op de 22ste speeldag van de Eredivisie leden Sparta en Ryan Sanusi een 2-0 nederlaag bij Ajax. Goals van Traore (45.) en Dolberg (49.) zorgden vlak voor en meteen na de pauze voor de drie punten.

Sanusi stond bij de bezoekers de hele wedstrijd op het veld. Loris Brogno zat door een enkelblessure niet in de selectie. Ajax blijft zo tweede, op vijf punten van leider Feyenoord. Sparta staat zestiende, een plek die op het einde van het seizoen deelname aan de nacompetitie betekent. Stefano Marzo en Heerenveen gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen AZ.



Goals van Tankovic (17.) en Bel Hassani (57.) brachten de bezoekers op een dubbele voorsprong. De aansluitingstreffer van Ghoochannejhad (ex-STVV en Standard) tien minuten voor tijd kwam te laat. Marzo stond bij de thuisploeg de hele wedstrijd op de rechtsachter. Wout Faes bleef op de bank. Bij de bezoekers was Stijn Wuytens geschorst. AZ springt door de zege over Heerenveen naar de vierde plaats. Heerenveen staat zesde.



Excelsior en FC Twente bleven steken op een gelijkspel. Nigel Hasselbaink bracht de thuisploeg op voorsprong, maar de Tukkers kwamen terug via Fredrik Jensen.



PSV Eindhoven blijft ook nog in de running voor een plek in de top drie. Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Marco van Ginkel klopten FC Utrecht met 3-0. De landskampioen blijft zo derde in de stand, met al veertien punten voorsprong op de vierde en acht punten van de eerste.