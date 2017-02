In de topper van de Proximus League heeft Lierse met 0-2 gewonnen op het veld van Antwerp. In de stand van de tweede periode is Lierse ook de nieuwe leider, het telt twee punten meer dan Antwerp.

Joachim scoorde al na twee minuten en De Belder maakte er nog in de eerste helft 0-2 van. Onderaan boekte OH Leuven voor het eerst in lang nog eens een zege. Lommel kwam wel op voorsprong via Scheelen, maar Storm en een owngoal van Lenaerts zorgden voor de Leuvense zege.