Topschutter Mertens demonstreert met Napoli

Dries Mertens heeft zaterdag op de 23e speeldag in de Serie A drie keer gescoord voor Napoli, dat met 1-7 won bij Bologna. De Rode Duivel is met 16 doelpunten bovenaan de topschutterslijst van de Italiaanse eerste klasse terug te vinden.

Na de vroege doelpunten van Hamsik (4.) en Insigne (6.) liet Mertens in de 33e minuut de derde Napolitaanse treffer optekenen. Hij krulde een vrije trap mooi in de rechterbovenhoek. Na de 1-3 van Torosidis (36.) lukte Mertens twee minuten voor rust zijn tweede doelpunt van de avond, oog in oog met doelman Antonio Mirante bleef hij koelbloedig.



Hamsik (70., 74.) zag zijn naam nog twee keer op het scorebord verschijnen. Mertens wilde niet onderdoen voor de drie doelpunten van de Slowaak en zette in de 90e minuut de kers op de taart. In de stand klimt Napoli voorlopig naar de tweede plaats met 48 punten, op drie punten van leider Juventus. AS Roma is derde met 47 punten. De Oude Dame ontvangt zondag Inter Milaan, AS Roma speelt dinsdag gastheer voor Fiorentina.