Vanhaezebrouck neemt drie nieuwkomers op in Europese selectie

AA Gentcoach Hein Vanhaezebrouck heeft in zijn Europese selectie plaats voor doelman Lovre Kalinic, winger Samuel Kalu en verdediger Samuel Gigot. De winteraankopen kunnen dus aantreden tegen Tottenham in de zestiende finales van de Europa League.

Na de transferperiode van januari mogen drie nieuwe namen aan de Europese selectie worden toegevoegd. Het trio vervangt op de lijst met 22 Lasse Nielsen, Hannes Van der Bruggen en Dieumerci Ndongala. Aanwinst Yuya Kubo kon niet geselecteerd worden omdat de Japanse spits dit seizoen al voor Young Boys Bern in actie kwam in de poules van de Europa League, verduidelijken de Buffalo's vrijdag op hun website. Voor verdediger William Troost-Ekong, ook een nieuwkomer, is evenmin plaats.



AA Gent ontvangt het Tottenham van Alderweireld, Dembélé en Vertonghen op 16 februari. De return volgt een week (23 februari) later in Londen.