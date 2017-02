Broos: 'Dit is een droom'

Dit is voor ons een droom", reageerde bondscoach Hugo Broos nadat zijn Kameroen zich donderdag met 2-0 ten koste van Ghana voor de finale van de Africa Cup plaatste. "Ik ben heel gelukkig, vooral dan voor het team. Het is een voorbeeldige groep, zowel op als naast het veld. Ze verdienen dit echt."

"Als je ziet wat de Ghanezen de voorbije tornooien gepresteerd hebben (ze bereikten een zesde keer op rij de halve finales) is dit echt een stunt. Maar sinds het begin van het tornooi zijn we elke match weer vooruitgang blijven boeken."



Tegen Ghana begonnen we goed, maar kregen we het in de tweede helft lastig. Soms moet je dan wat geluk hebben (Kameroen profiteerde in de 72ste minuut van een misverstand in de Ghanese defensie). En het tweede doelpunt valt in blessuretijd, toen Ghana wel moest komen en wij van de ruimte konden profiteren."



Het is de eerste keer sinds 2002 dat Kameroen in de finale zit. Toen verlengde het Midden-Afrikaanse land zijn titel door Senegal op strafschoppen te verslaan. Deze keer is Egypte de tegenstander.