De Bruyne scoort in jubileummatch

Manchester City heeft woensdagavond met 0-4 gewonnen van West Ham United op de 23ste speeldag van de Engelse Premier League. Kevin De Bruyne bekroonde zijn 50ste wedstrijd in de Premier League met een knap openingsdoelpunt.

Kevin De Bruyne stond bij Manchester City in de basis voor zijn 50ste wedstrijd in de Premier League, op bezoek bij West Ham United. Vincent Kompany moest vrede nemen met een plaats op de bank. Al na 17 minuten kon jubilaris De Bruyne de score openen na een knap één-tweetje met het Braziliaanse toptalent Gabriel Jesus. Amper 4 minuten later was het opnieuw prijs voor City toen Leroy Sané de rechterflank van West Ham oprolde en David Silva de 0-2 op een presenteerblaadje voorschotelde.

Het werd nog 0-3 voor de rust toen Gabriel Jesus zijn eerste doelpunt in loondienst van de Citizens kon binnentikken (39.). Na de rust werd de afstraffing compleet gemaakt met de 0-4 van Yaya Touré vanop de strafschopstip (66.). Kevin De Bruyne mocht vlak na Touré's doelpunt gaan rusten van coach Pep Guardiola (68ste). Vincent Kompany kreeg geen speelminuten. In de rangschikking kruipt City dichter bij de top 4, die dinsdagavond allemaal punten lieten liggen. De Citizens volgen nu op 10 punten van leider Chelsea.

Met Romelu Lukaku en Kevin Mirallas kwamen bij Everton nog twee Belgen in actie. Zij begonnen beiden aan de uitwedstrijd tegen Stoke City. Na 7 minuten was het Stoke dat op voorsprong kwam via oudgediende Peter Crouch. Voor de boomlange spits was het zijn 100ste Premier League-doelpunt. Everton kwam nog voor rust langszij toen een schot van Seamus Coleman via Stoke-verdediger Ryan Shawcross in doel belandde (39.). In de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor beide ploegen zich tevreden moesten stellen met een punt. Lukaku maakte de 90 minuten vol, Mirallas moest plaats ruimen na 70 minuten. Bij Stoke City mocht Julien Ngoy invallen voor Marko Arnautovic in de 89ste minuut.

José Mourinho deed bij Manchester United geen beroep op Marouane Fellaini in de thuiswedstrijd tegen Hull City, hij zat zelfs niet op de bank. Tegen een stug Hull City kwam United niet tot scoren, waardoor het voorlopig niet weggeraakt van een teleurstellende zesde plaats.