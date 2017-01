Oostende plaast zich voor het eerst in geschiedenis voor bekerfinale

KV Oostende heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Croky Cup. De kustploeg won in de Luminus Arena met 0-1. De goal van Knowledge Musona, net terug van de Africa Cup, volstond voor de plaatsing na een 1-1 gelijkspel in de eigen Versluys Arena. Genkse nieuwkomer José Naranjo miste een penalty.

In de finale neemt Oostende het op 18 maart in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Eupen en Zulte Waregem. In de terugwedstrijd verdedigt Essevee woensdagavond (20u45) een krappe 1-0 zege uit de heenwedstrijd. De winnaar van de finale krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League.



De wedstrijd werd voorafgegaan door een indrukwekkende minuut stilte voor Stephanie De Buysser, de vorige week overleden echtgenote van Genk-aanvoerder Thomas Buffel. De spelers en staf van beide teams en de scheidsrechters kwamen het veld op met een witte roos in de handen. Die rozen worden donderdag overhandigd aan de familie tijdens de begrafenis. Oostende moest na de 1-1 uit de heenwedstrijd scoren in de Luminus Arena en voegde al na acht minuten de daad bij het woord. De pas maandag van de Africa Cup teruggekeerde Knowledge Musona rondde een knappe aanval door het hart van de Genkse afweer met het nodige gevoel af.



Mathew Ryan had zich zijn terugkeer naar België ongetwijfeld anders voorgesteld. De van Valencia overgekomen doelman was voordien al tussenbeide moeten komen op een poging van Dimata en zag een bal van Capon op de paal belanden.



Tot overmaat van ramp zagen de Genkenaars nog voor het halfuur aanvaller Aly Samatta uitvallen met een blessure. José Naranjo was zijn vervanger en die stond voorin op een eiland. Pas in het slot van de eerste helft kon Genk de neus aan het venster steken, Dutoit dook echter in de voeten van Schrijvers. Aan de overzijde belandde een bal van Berrier nog op de lat, anders had Oostende de doodsteek al voor de pauze uitgedeeld.



Hinkend op twee gedachten trok Genk geleidelijk aan toch meer naar voren, meer dan een eerder schuchtere poging van Leandro Trossard leverde dat aanvankelijk niet op. Toen de kansen dan wel kwamen, bleek de Genkse aanval onmondig voor doel en verkwanselde nieuwkomer Naranjo zelfs nog een strafschop. Geen vijfde finale dus voor Genk, dat zonder Leon Bailey, Wilfred Ndidi, Nikos Karelis en Buffel niet bij machte bleek om Oostende in de problemen te brengen.