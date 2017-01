Meunier geeft met PSG zege uit handen tegen Monaco

Paris Saint-Germain en AS Monaco hebben elkaar zondagavond tijdens de topper van de 22ste speeldag in de Franse Ligue 1 in evenwicht gehouden (1-1).

Silva (90.+2) wiste pas in de toegevoegde tijd de openingstreffer van Cavani (81., op strafschop) uit. Thomas Meunier speelde de hele match in de PSG-defensie. Monaco blijft ondanks het puntenverlies aan de leiding in de Ligue 1. De Monegasken tellen 49 punten, dat zijn er evenveel als Nice, maar Monaco heeft een wedstrijd meer gewonnen. PSG blijft derde met 46 punten.



Eerder op de dag won Nice in eigen huis met 3-1 van Guingamp. Plea (11.), Seri (38.) en Balotelli (87.) scoorden voor Nice. Briand (63.) zorgde tussendoor, op aangeven van de ingevallen Nill De Pauw, voor de eerredder. In de stand blijft Guingamp achtste met 31 punten.