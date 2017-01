Praet helpt Sampdoria voorbij Nainggolan en Vermaelen

Sampdoria heeft zondag op de 22e speeldag in de Italiaanse Serie A in eigen huis met 3-2 gewonnen van AS Roma. Het was voormalig Gouden Schoen Dennis Praet die na 21 minuten de gelijkmaker op het bord zette in het Stadio Luigi Ferraris.

De van RSC Anderlecht overgekomen middenvelder maakte met zijn eerste competitietreffer voor Sampdoria het openingsdoelpunt van Bruno Peres (5.) ongedaan. Na de pauze bracht topschutter Edin Dzeko (66.) de bezoekers uit de hoofdstad opnieuw 1-2 voor, maar dankzij treffers van invaller Patrick Schick (71.) en Luis Muriel (73.) hield Sampdoria de drie punten toch thuis.



Praet werd na 62 minuten naar de kant gehaald, de Servische middenvelder Filip Djuricic (ex-Anderlecht) mocht na 84 minuten invallen. Bij de bezoekers stonden Thomas Vermaelen en Radja Nainggolan aan de aftrap. Vermaelen pakte na 51 minuten geel en werd in de 87e minuut vervangen. In de stand schuift Sampdoria met 27 punten op naar de dertiende plaats, AS Roma ziet de achterstand op leider Juventus oplopen tot vier punten en bovendien heeft Juve nog een wedstrijd minder op de teller.



Het Napoli van Dries Mertens kan Roma bijbenen op de tweede plaats als de Napolitanen zondagavond de drie punten pakken in de thuiswedstrijd tegen Palermo. Senna Miangue, die door Inter de rest van het seizoen verhuurd wordt aan Cagliari, mocht na 78 minuten het veld op in het thuisduel tegen Bologna. Mattia Destro bracht de bezoekers na 64 minuten 0-1 voor, Marco Borriello sleepte in de toegevoegde tijd nog een gelijkspel uit de brand. Met 27 punten is Cagliari veertiende.



Udinese diende AC Milan een 2-1 nederlaag toe. Bij de thuisploeg sukkelt Sven Kums met een spierblessure en de ex-Gentenaar stond dan ook niet op het wedstrijdblad. Udinese beleeft een geruisloos seizoen en staat met 28 punten op de tiende plaats in de Serie A.