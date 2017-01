Batshuayi bedankt met doelpunt en assist, rentree Kompany

Chelsea heeft zich zonder moeite gekwalificeerd voor de vijfde ronde van de FA Cup. The Blues klopten de buren van Brentford met 4-0. Vincent Kompany maakte dan weer zijn wederoptreden bij Manchester City.

In de competitie krijgt Michy Batshuayi amper speelgelegenheid van trainer Antonio Conte, maar in de FA Cup krijgt hij wel de kans om zich te bewijzen. Thibaut Courtois kreeg rust en zat niet in de wedstrijdselectie tegen tweedeklasser Brentford. Na 21 minuten was de wedstrijd al gespeeld na doelpunten van Willian (14.) en Pedro (21.), die laatste na een knappe assist van Batshuayi. In de tweede helft deed Branislav Ivanovic de boeken dicht met de 3-0 na 70 minuten en in de 81e minuut bekroonde Batshuayi zijn puike prestatie met een strafschopdoelpunt.



Bij Manchester City stond aanvoerder Vincent Kompany opnieuw in de basis op bezoek bij Crystal Palace na meer dan twee maanden blessureleed. Hij viel toen uit na een zware botsing met zijn eigen doelman Claudio Bravo, ook in een uitwedstrijd tegen Crystal Palace. Het werd een geslaagde comeback voor Kompany dankzij een 0-3 overwinning na doelpunten van Raheem Sterling (43.), Leroy Sané (71.) en Yaya Touré (90.). Kompany maakte de 90 minuten rond, terwijl Kevin De Bruyne rust gegund werd op de reservebank. Christian Benteke werd bij Crystal Palace vervangen bij de rust.



Geen Belgen aan de aftrap bij Tottenham voor de thuiswedstrijd tegen vierdeklasser Wycombe Wanderers. Mousa Dembélé begon op de bank, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, nog steeds geblesseerd, zaten niet in de wedstrijdselectie. Verrassing alom in Londen toen Wycombe met een 0-2 voorsprong ging rusten na twee doelpunten van Paul Hayes (23. en 36., op strafschop). Na de rust kon Tottenham toch orde op zaken stellen dankzij doelpunten van Heung-Min Son (60.) en Vincent Janssen (64., op strafschop). Mousa Dembélé was tussen de twee doelpunten al ingevallen in de 61e minuut. Toch liet Tottenham zich opnieuw verrassen met de 2-3 van Wycombe via Gary Thompson in de 84e minuut. In een knotsgekke wedstrijd daverde White Hart Lane toch nog op zijn grondvesten dankzij de late 3-3 en 4-3 via Dele Alli (89.) en opnieuw Heung-Min Son (90.+7).



Bij Burnley speelde Steven Defour 78 minuten mee in de wedstrijd tegen tweedeklasser Bristol City. Aanvaller Sam Vokes, die voor Wales de 3-1 scoorde in de overwinning tegen België in de kwartfinales van het afgelopen EK in Frankrijk, bracht Burnley op slag van rust op voorsprong (45.). Een uitstekend spelende Steven Defour stelde de overwinning veilig met een prachtige lob in de 68e minuut en werd achteraf uitgeroepen tot 'Man of the Match'.



Matz Sels stond bij Newcastle tussen de palen voor de uitwedstrijd bij Oxford United. Oxford United, een middenmotor in de Engelse derde klasse, kegelde de nummer twee uit de Championship verrassend uit de FA Cup met een 3-0 overwinning na doelpunten van Kane Hemmings (46.), Curtis Nelson (79.) en Antonio Martinez (87.). Bij Newcastle miste voormalig Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic een strafschop.



WOLVERHAMPTON VERRAST LIVERPOOL



Liverpool werd zaterdag erg verrassend uitgeschakeld in de zestiende finales van de FA Cup. De Reds, met Divock Origi 90 minuten tussen de lijnen en Simon Mignolet een hele wedstrijd op de bank, gingen op Anfield Road met 1-2 onderuit tegen Championship-team Wolverhampton.



De Wolves namen een droomstart en Stearman opende al in de eerste minuut de score. Vlak voor rust zorgde Weimann (41.) voor de 0-2, Liverpool zat in vieze papieren. Na rust probeerde de thuisploeg de bakens te verzetten, maar verder dan een late treffer van Rode Duivel Origi (86.) kwam het niet.



Voor de Reds zijn het kwaaie tijden, enkele dagen geleden werden ze ook al uitgeschakeld in de halve finales van de League Cup. Toen bleek Southampton te sterk.