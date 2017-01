Egypte pakt groepswinst na zege tegen Ghana

Egypte heeft zich als laatste ploeg verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Africa Cup in Gabon. Dat deed het door in Port-Gentil met 1-0 te winnen van Ghana, dat al geplaatst was.

Bij Egypte stond met Mahmoud Hassan 'Trezeguet' (door Anderlecht uitgeleend aan Moeskroen) één speler uit de Jupiler Pro League aan de aftrap. Frank Acheampong (Anderlecht) bleef bij Ghana de hele wedstrijd op de bank. De wedstrijd viel al snel in een beslissende plooi: na elf minuten bracht Mohamed Salah de Egyptenaren met een vrije trap op een 1-0 voorsprong. De Egyptenaren lieten het spel vervolgens aan Ghana, dat echter weinig deed met het overwicht. Dankzij de overwinning plaatst Egypte zich als groepswinnaar voor de kwartfinales, waarin Marokko wacht. Ghana neemt het in zijn kwartfinale op tegen DR Congo.



Wilde Mali nog enige kans maken op kwalificatie dan moest het winnen tegen het reeds uitgeschakelde Oeganda. Daarvoor deed het onder andere een beroep op Antwerp-speler N'Diaye. Bij Oeganda stond Farouk Miya (Standard) in de basis. Na een slaapverwekkende eerste helft bracht Miya (70.) zijn ploeg met een fraai schot op voorsprong. Met een knappe vrije trap bracht Yves Bissouma (74.) Mali snel langszij, maar verder kwamen de Malinezen, ondanks een invalbeurt van Gent-spits Kalifa Coulibaly, niet. Voor beide ploegen betekent de groepsfase het einde van de Africa Cup.