Vlotte speeldag in vijftien sets

Vijf wedstrijden, vijftien sets. De veertiende speeldag zat er snel op in de EuroMillions Volley League. In Aalst stond met het duel tegen Maaseik een topper op het programma.

Mits winst van de thuisploeg leek de top drie wat breder te worden, maar door de Limburgse zege is er nu een kloofje tussen de twee titelfavorieten Roeselare en Maaseik en de rest van het pak.



In de eerste twee sets was Aalst nochtans de evenknie van Maaseik. Op de belangrijke momenten kwamen ze wel te kort om echt aanspraak te maken op een set. Het verschil in de derde set was dan weer veel groter waardoor de goede reeks van Aalst werd afgebroken, terwijl die van Maaseik blijft duren (21-25, 22-25, 14-25).



Een nog vlottere avond was het voor Roeselare. Guibertin imponeerde in haar vorige duels tegen ploegen uit de rechterkolom, maar kon dat niveau niet evenaren tegen de landskampioen, die zich wilde herstellen van de dreun in Maaseik (25-14, 25-9, 25-16).



Ook een snelle score in Borgworm en dat was minder vanzelfsprekend. Zoersel haalde nooit het beste niveau en werd weggeblazen door de Waalse thuisploeg (25-18, 25-19, 25-17). Het werd de tweede zege op één week voor Borgworm.



Antwerpen klom door de thuiszege tegen Haasrode Leuven terug naar de derde plaats. De start was niet evident, maar de Antwerpenaren groeiden in de wedstrijd en komen zo naast Aalst (25-22, 25-19, 25-14).



Ook Menen deed wat moest in Gent en deed dat op overtuigende wijze nadat het eerdere deze week ook al succesvol was tegen Antwerpen (16-25, 18-25, 18-25).