'Koude oorlog tussen Valencia en Ryan'

Volgens het Spaanse Marca is er sprake van een koude oorlog tussen Valencia en Mathew Ryan.

Reden is het door Ryan weigeren van een transfer naar Anderlecht. Paars-wit had meer dan gewone interesse in de diensten van de Australiƫr. De ex-doelman van Club Brugge zag zelf een overgang niet zitten omwille van zijn succesvolle periode bij blauw-zwart. Ryan werd in Brugge door de supporters op handen gedragen. Valencia zag in een (tijdelijke) overgang van Ryan richting Brussel de ideale oplossing voor de 'Aussie'.



Ryan speelde van 2013 tot 2015 in Brugge en versierde daar zijn transfer naar Valencia, dat 7 miljoen euro veil had voor de Australier. Maar het Spaanse avontuur draaide al snel uit op een sisser. De nu 24-jarige Australiƫr kwam dit seizoen slechts twee keer in actie en speelde geen minuut meer in het eerste elftal sinds augustus.