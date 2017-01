Arsenal pakt volle buit na dolle slotfase, Chelsea wint zonder franjes

Chelsea heeft op de 22ste speeldag in de Engelse Premier League staartploeg Hull City verslagen met 2-0. Arsenal zette met 2-1 Burnley opzij. Het winnende doelpunt van de Gunners viel pas na 8 minuten in blessuretijd.

Chelsea had het lang niet onder markt met het stugge Hull. Diego Costa (45.+7) vond pas diep in de blessuretijd van de eerste helft, die lange tijd had stilgelegen door de blessure van Hull-speler Mason na een botsing met Cahill, de opening. Chelsea ging in de tweede helft op zoek naar de 2-0, maar moest geduld hebben tot tien minuten voor tijd. Cahill (80.) kopte de bevrijdende tweede treffer binnen op vrije trap van Fabregas.

Thibaut Courtois stond de hele partij tussen de palen bij Chelsea, terwijl Eden Hazard na 71 minuten naar de kant werd gehaald. Michy Batshuayi verving drie minuten voor tijd Diego Costa. In de stand telt Chelsea (55 punten) al 8 punten meer dan eerste achtervolger Arsenal.

Arsenal had het lang niet onder de markt met Burnley. Pas in de tweede helft vond het team uit Londen de opening, toen Mustafi (59.) een corner van Özil tegen de touwen kopte. De ban leek gebroken, maar Xhaka liet zijn ploeg enkele ogenblikken later in de steek na een rode kaart voor een stevige tackle op de enkels van Steven Defour, die gewisseld werd na 77 minuten. Arsenal leek het te gaan halen, maar Gray (90.+3) bracht de stand in de extra tijd op 1-1 op penalty. Toch pakte Arsenal nog de volle buit. Na een fout op Koscielny in het strafschopgebied trapte waaghals Sanchez (90.+8) in de ultieme slotfase de 2-1 op het bord met een panenka.