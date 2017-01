Ajax omzeilt lastige klip in de Galgenwaard

Ajax heeft zondag de moeilijke verplaatsing naar Utrecht tot een goed einde gebracht. De Amsterdammers wonnen met 0-1 in de Domstad.

In Utrecht wachten ze traditiegetrouw de recordkampioen uit de hoofdstad op met geslepen messen. Ook dit jaar zou Ajax de zege niet cadeau krijgen. Lasse Schöne, die op het uur een strafschop miste, zette zijn fout recht en scoorde zeven minuten voor affluiten het enige doelpunt van de partij.



In het klassement volgt Ajax op vijf punten van leider Feyenoord, dat zaterdag met 1-0 won van Willem II. PSV en Heerenveen, de nummers drie en vier in de rankschikking, nemen het later vandaag nog tegen elkaar op in Eindhoven.