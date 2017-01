'Nainggolan is evenveel waard als Pogba'

Luciano Spalletti, de trainer van AS Roma, heeft zaterdag verklaard dat zijn Belgische middenvelder Radja Nainggolan evenveel waard is als de Fransman Paul Pogba, de duurste speler ter wereld.

"We hebben veel spelers die van grote waarde zijn. Een van hen is Nainggolan, die evenveel waard is als Pogba", verklaarde Spalletti op zijn wekelijkse persconferentie. Pogba maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus naar Manchester United voor een recordbedrag van 105 miljoen euro.



"Het is een complete voetballer, die heel sterk is. Hij is enkele jaren ouder dan Pogba, maar de vergelijking gaat zeker op als je kijkt naar welke waarde hij heeft op het veld", voegde de 57-jarige Italiaanse oefenmeester toe. De 28-jarige Nainggolan maakte in januari 2014 de overstap naar Roma, waar hij sindsdien steeds meer progressie maakte. Dit seizoen speelt de Belg met Indonesische roots op een iets aanvallender positie en maakte hij al zeven doelpunten in alle competities samen.