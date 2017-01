Vreven debuteert met winst

Stijn Vreven heeft maandagavond op bekend terrein zijn debuut als hoofdcoach in het Nederlands voetbal gemaakt. Als coach van tweedeklasser NAC ging Vreven op de twintigste speeldag van de Nederlandse Jupiler League op bezoek bij Jong Utrecht in Stadion Galgenwaard, het stadion waarin hij zelf vier seizoenen als speler schitterde. Het werd met 0-2 een succesvol debuut.

Vreven dropte met doelman Jorn Brondeel, kapitein Robbie Haemhouts, Cyriel Dessers en Arno Verschueren vier Belgen in de basis en die landgenoten toonden zich meteen belangrijk. Verschueren maakte na vijf minuten de 0-1 en Haemhouts verdubbelde de voorsprong na 22 minuten.



Tussendoor miste Rosheuvel (9.) nog een strafschop voor Jong Utrecht. In het tweede helft werd er niet meer gescoord. Vreven liet Olivier Rommens ook nog een vijfde Belg invallen. NAC klimt in de stand naar de vijfde plek.