Tottenham verkoopt in uur tijd 50.000 tickets voor EL-duel met AA Gent

Tottenham heeft maandag in iets meer dan een uur 50.000 tickets verkocht voor de terugwedstrijd in de 16e finales van de Europa League tegen AA Gent. Op 23 februari treffen de Spurs de Buffalo's op Wembley. Omdat de Tottenham-fans duidelijk warmlopen voor de wedstrijd is beslist ook de buitenste ring open te stellen.

Tottenham werkt zijn Europese thuiswedstrijden af in het nationale Wembleystadion omdat het vertrouwde White Hart Lane momenteel verbouwd wordt. In Champions League-groep E verloor de club van Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé dit seizoen thuis van Monaco (1-2) en Leverkusen (0-1), waarna de overbodige partij tegen CSKA Moskou wel met 3-1 gewonnen werd.



Tegen Monaco en Leverkusen speelden de Spurs telkens voor meer dan 85.000 toeschouwers. De heenwedstrijd gaat op 16 februari door in de Ghelamco Arena.